Zurück zur Übersicht

Interlaken: Chauffeure nicht mehr am Trucker- und Countryfestival

Der Berufsverband der Chauffeure präsentiert sich dieses Jahr nicht am Trucker- und Countryfestival. Jrène Küng vom OK kann diesen Entscheid nicht nachvollziehen. Allerdings biete sich dadurch auch eine Möglichkeit, anderen Partnern Platz einzuräumen. Neuerungen sind auch für die Truck Meile geplant. Am Kontingent von 1400 LKWs wird jedoch festgehalten.

(Mehr dazu im Freitag-Info ab 12:00 Uhr)