Interlaken: Bäume und eine Tafel für Ortseingang West

Seit Jahren will die Gemeinde die Begrüssung in Interlaken West neu gestalten. Jetzt will sie für 60'000 Franken ein paar Bäume pflanzen und eine Tafel im Westen von Interlaken stellen.

