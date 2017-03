Zurück zur Übersicht

Interlaken: Auseinandersetzungen am Westbahnhof

Sowohl am Donnerstag- wie auch am Freitagabend ist es am Bahnhof West in Interlaken zu Auseinandersetzungen gekommen. Dabei waren an beiden Tagen mehrere Personen involviert, bestätigt die Kantonspolizei auf Anfrage von Radio BeO.

