Im Gedenken an Viktor Gertsch… Wir erinnern uns zurück im BeO-Sunntig, Sonntag 18.12. ab 19:00

Viktor Gertsch war 44 Jahre Präsident der Lauberhornrennen und so verantwortlich für die Austragung des Lauberhorn-Skirennens.

Im Alter von 74 Jahren hat er nach mehrwöchigem Spitalaufenthalt am 26. November seine letzte Reise angetreten.

Viktor Gertsch nahm viele Hürden in Kauf wenn er "seine" Lauberhornrennen organisierte um für Wengen und seine wichtigste Veranstaltung das Optimum herauszuholen. Auch wenn die Situation wegen dem Guggiföhn oder sonst einem Quälgeist nicht einfach war, motivierte er seine Leute mit viel Charme. Bis zuletzt wirkte Viktor Gertsch aktiv am Lauberhorn

Radio BeO erinnert sich zurück an Viktor Gertsch im BeO-Sunntig, Sonntag 18. Dezember ab 19:00.

