Hofstetten: Trauffer räumt gleich doppelt ab

Trauffer gewann bei der gestrigen Swiss Music Award Verleihung den Schweizer Musikpreis in den Kategorien " Best Album " sowie " Best Male Act. " Siegreich war auch der Grindelwalder Georg Schlunegger mit seinem Männerchor Projekt " Schluneggers Heimweh. "

