Heiratest Du im 2017? Radio BeO schenkt Dir 1’000 Franken für die Hochzeitsringe!

Die grosse Trauring-Aktion auf Radio BeO

Heiratest Du Dein/e Partner/in in diesem Jahr? Radio BeO hilft Euch die passenden Trauringe zu finden!

Meldet Euch bei uns und schickt eine E-Mail an hochzeit@radiobeo.ch, mit Eurem Namen, Eurer Adresse und Eurer Telefonnummer!

Unter allen Paaren, die sich bei uns melden, verlost RadiO BeO folgenden Preis:

Gutschein im Wert von 1‘000 Franken für Trauringe nach Wahl einlösbar im Trauringcenter Staib in Thun

Vom bis am –), jeweils um 16:45 Uhr, wird pro Tag 1 Paar ausgelost, das es in die Schlussverlosung schafft.

Das Gewinnerpaar wird am Samstag, 01. April um 16:45 Uhr, bei der grossen Schlussverlosung live auf Radio BeO gezogen.

Jetzt gleich anmelden und gewinnen!

Toitoitoi!

Radio BeO – Vo hie, für hie.