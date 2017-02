Zurück zur Übersicht

Handball: Wacker nach Cupsieg bereit für nächste Taten

Am Samstag beginnt für den frisch gebackenen Cupsieger Wacker Thun die Finalrunde. Den Schwung aus dem Cupsieg will Wacker in die Meisterschaft mitnehmen.

(Mehr dazu im Donnerstag-Info ab 10:00 Uhr)