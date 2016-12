Zurück zur Übersicht

Handball NLA: Wacker wieder mit Reto Friedli

Für das heutige Nationalliga A-Spiel gegen Suhr-Aarau kehrt Reto Friedli in die aktiven Reihen von Wacker Thun zurück – nach drei Spielen, die Friedli wegen eine Sperre auslassen musste. Das Ziel gegen Suhr ist klar: Ein Sieg muss her. Dafür brauche es aber eine gute Leistung von Wacker Thun, so Reto Friedli.

