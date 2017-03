Zurück zur Übersicht

Handball Nati A: Entscheidendes Spiel um Playoff-Heimvorteil

Ein Klassiker heute in Thun: Wacker Thun trifft auf Pfadi Winterthur. Für Wacker geht es darum, sich den zweiten Rang zu erobern und sich damit den Heimvorteil in den Playoffs zu sichern. Allerdings fallen einige Spieler verletzt aus. Die fehlende Kraft in der Offensive gelte es nun in der Deckung wett zu machen, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

(Mehr dazu im Samstag-Info ab 09:00 Uhr)