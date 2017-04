Zurück zur Übersicht

Gstaad: Am Wasserngrat soll es einen neuen Speichersee geben

Auf der Alp Turnels soll ein neuer Speichersee gebaut werden. Damit will die Interessengemeinschaft Wasserngrat Speichersee die Beschneiungsanlage mit Wasser speisen. Die IG will den Speichersee auf die Saison 2018/19 in Betrieb nehmen. Demnächst geht das Projekt in die Mitwirkung.

