Grosse Jackpot-Verlosung – Radio BeO verlost über 1000 Franken Einkaufs-Gutscheine! Jetz noch mitmachen…

Immer Montag bis Freitag um 13:15 Uhr macht sich das BeO-Lotti auf Einkaufstour, im BeO-Ichoufs-Quiz. Wer die Frage dazu richtig beantwortet, gewinnt – kommt aber keine richtige Antwort, wandert das Geld in den Jackpot!

Über 1000 Franken haben sich mittlerweile angesammelt, in Form von Einkaufsgutscheinen – und diese müssen noch im Jahr 2016 weg!

Alle Kandidatinnen und Kandidaten, die seit der letzten Jackpot-Verteilung im vergangenen letzten halben Jahr im BeO-Ichoufsquiz mitgespielt haben, sind automatisch in der Jackpot-Verlosung mit dabei.

In verschiedenen Runden ab 08:45 Uhr morgens zieht Radio BeO an Silvester 31. Dezember, mögliche Gewinnerinnen und Gewinner, die grosse Hauptverlosung ist dann am Silvester-Abend, um 17:45 Uhr.

