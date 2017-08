Zurück zur Übersicht

Grindelwald: Pfingsteggbahn mit Rekord

Im Rahmen des gestrigen Family Day besuchten 2100 Personen die Pfingstegg, darunter 400 Kinder. Noch nie in der Geschichte der Luftseilbahn seien an einem Tagt so viele Menschen transportiert worden, vermeldete die Geschäftsleitung der Luftseilbahn Grindelwald-Pfingstegg.

(Mehr dazu im Sonntag-Info: Ab12:00/12:30/13:00)