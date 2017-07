Zurück zur Übersicht

Grindelwald: Einbruchserie in Hotels



Gleich in vier Hotels sind Täter in der Nacht auf eingebrochen und haben dabei mehrere Zehntausend Franken erbeutet. Die Täter entkamen in einem gestohlenen Auto. Die Polizei sucht Zeugen.



(Mehr dazu im -Info ab 06:00 Uhr )