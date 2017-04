Zurück zur Übersicht

Grindelwald: Bikeroute geplant

Die Gemeinde Grindelwald will eine Bikeroute von der First, via Bachalpsee, Waldspitz, Aellfluh hinunter zum Bahnhof offiziell einrichten. Die Unterlagen liegen öffentlich auf.

(Mehr dazu im Samstag-Info ab 17:00)