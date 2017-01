Grand mother’s funck live im BeO-Soundcheck, Do 02.02. ab 20:15

Auf ihrem aktuellen Album «Take The Money» laufen GMF zu neuer Topform auf. Nach zwei Dekaden, 1000 Gigs und zehn CDs sind Grand Mother‘s Funck mit allen Wassern gewaschen.

«Take The Money» fokussiert auf das Wesentliche. Locker und lässig hingeblätterte Funk & Soul Grooves, mit fettem Sound (HM Buff) perfekt in Szene gesetzt. Die Texte des Sängers Rich Fonje über Liebe (Better Be Better, The One), Geld (Confessions) oder Leiden des «Underdogs» (The Dog) verkünden eine klare Botschaft: es wird nicht mehr lange gefackelt, nimm was du kriegen kannst! Oder anders gesagt: hold your nose and TAKE THE MONEY!

