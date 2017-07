Gewinne hier ein ganz spezielles Erlebnis – ein Blick hinter die Kulissen der Thunerseespiele!

Seit 15 Jahren präsentieren die Thunerseespiele jeden Sommer vor der UNESCO-geschützten Bergwelt von Eiger, Mönch und Jungfrau Musicalproduktionen aus aller Welt und viel beachtete Eigenproduktionen. Vom 12. Juli bis 24. August 2017 präsentieren die Thuner Musicalmacher das Hit-Musical CATS erstmals als Schweizer Open Air-Produktion.

CATS ist eines der berühmtesten und erfolgreichsten Musicals aller Zeiten: die Produktion gewann nach der Erstaufführung im Jahr 1982 sieben Tony Awards und feierte allein in New York fast 7’500 Vorstellungen. Am Londoner West End wurde das Stück 21 Jahre lang gespielt. Bis heute ist das Musical überall auf der Welt als Tournee-Produktion unterwegs und sorgt mit Ohrwürmern wie Memory und Mr. Mistoffelees für Begeisterung.