Zurück zur Übersicht

Fussball: Thun empfängt den Meister

Der FC Thun konnte noch keine Punkte auf sein Konto in der Super League buchen. Der nächste Gegner heisst am Samstag Basel, Punkte sind also nicht Pflicht sondern vielmehr Kür.

(Mehr dazu im Freitag-Info ab 17:00 Uhr)