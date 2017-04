Zurück zur Übersicht

Fussball Super League: FC Thun verliert unglücklich in Sion

Der FC Thun verliert gestern in Sion mit 1:2. Bereits ab der 26. Minute musste Thun, nach der Gelbroten Karte gegen Captain Dennis Hediger, in Unterzahlt spielen. Zudem verschossen die Oberländer in der zweiten Halbzeit einen Penalty.

(Stimmen zum Spiel im Sonntag-Info: Ab 12:00)