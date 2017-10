Zurück zur Übersicht

Fussball Super League: FC Thun empfängt FC Zürich

Der Tabellenzweite kommt nach Thun. Am Sonntag spielt der FC Thun gegen Zürich. Diese haben in der aktuellen Saison wenig Tore kassiert und dies will der FC Thun nun ändern.

