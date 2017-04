Zurück zur Übersicht

Frutigen: Simon Trummer will sich in LMP2 etablieren

Der Autorennfahrer Simon Trummer aus Frutigen fährt diese Saison in einer tieferen Klasse als noch letztes Jahr. Dennoch sieht er diesen Klassenwechsel nicht als Abstieg, da es viel mehr Fahrer am Start habe und die Technik bei den Autos ausgeglichener sei. Der Frutiger will sich diese Saison bei der Langstrecken-Meisterschaft etablieren.

(Mehr dazu im Freitag-Info ab 12:00 Uhr)