Frutigen: Im Lötschberg steckte ein Zug fest

Im Lötschberg-Basistunnel ist am am Morgen ein Eurocity-Zug steckengeblieben. Rund 350 Passagiere müssen im Tunnel in einen Ersatzzug umsteigen. Grund für den Ausfall ist eine technische Störung am Zug. Zahlreiche Züge werden über die Lötschberg-Bergstrecke umgeleitet.

(Mehr dazu im Samstag Info 12.00,12.30,13.00)