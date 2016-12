Zurück zur Übersicht

Frutigen: Frau verunfallt beim Wandern schwer

Eine 58-jährige Frau ist gestern Nachmittag in Achseten gestürzt und über eine Felswand einige Meter in die Tiefe gestürzt. Die Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

(Mehr dazu im Sonntag-Info 17:00 / 17:30 / 18:00 / 18:30)