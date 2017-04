Zurück zur Übersicht

Frutigen: BLS saniert Kanderviadukt

Die BLS will den über 100 Jahre alten Kanderviadukt in Frutigen für rund 2,5 Millionen Franken sanieren. Das Mauerwerk weist Risse und defekte Fugen auf. Mit der Investition will die BLS den Viadukt für die Zukunft fit machen.

(Mehr dazu im Montag-Info ab 11:00 Uhr)