Eriz: Mehrfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Am Mittwochnachmittag ist in einem Mehrfamilienhaus in Eriz ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Das Haus wurde stark beschädigt und ist zurzeit nicht mehr bewohnbar. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache sowie zum Sachschaden aufgenommen.

(Mehr dazu im Donnerstag-Info: 06:00 / 06:30 / 07:00 / 07:30)