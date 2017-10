Zurück zur Übersicht

EDITA – Live im BeO-Sondcheck von der IGA – DO 19.10. ab 20:15

EDITA – Die Ostschweizer im BeO-Soundcheck

Es gibt Gründe, warum die 32-Jährige nach dem Sieg bei X-Factor und dem anschliessenden Produzenten-Album für rund sechs Jahre von der Bildfläche verschwunden ist. Eine Hirnblutung und deren Verarbeitung waren ein Schock, von dem sie sich zunächst erholen musste. Und das hat Sie! Es geht immer weiter, irgendwie. Edita kennt das. Vom Leben geprüft hat sie hohe Gipfel und tiefe Täler durchschritten. „On&On“ ist bei ihr Programm. „On&On“ heisst auch ihr neues Album. Und „On&On“ rollt der Groove durch die 12 Songs. Unaufhaltsam…

EDITA kommt live an die IGA in Interlaken ins Aussenstudio von Radio BeO und erzählt von ihrer Musik – im BeO-Soundcheck am Donnerstag 19. Oktober ab 20:15 Uhr