Die Thuner Sängerin Andrea Schmider live im BeO-Soundcheck, Do 02.03. ab 20:15

Andrea Schmider, die Thuner Sängerin und Songwriterin live bei Radio BeO

Zurzeit tourt Sie mit ihrer Band und dem brandneuen Album "Promise of Spring" durch die Landen. Der name ist Programm: Nachdenken und trotzdem das Leben feiern – einen sicheren Hafen finden im Sturm – Hoffungg. Inspiriert sind die Songs vom Leben mit seinen Höhen und Tiefen und dem Versuch, mit beiden Beinen am Boden stehend den Himmel zu berühren.