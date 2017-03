Zurück zur Übersicht

Die grösste Tombola der Schweiz – Radio BeO gibt Los-Nummern bekannt!

Die "THUNBOLA" ist die grösste Innenstadt-Tombola der Schweiz!

Die Thunbola ist eine Tombola an der die meisten ThunerInnenstadt Geschäfte beteiligt sind. Die Thunbola wird vom März 2017 bis August 2017 durchgeführt.

Wöchentlich werden 146 Sofort-Gewinn-Nummern gezogen. Die Hauptverlosung findet am 17. August 2017 ab 17:00 auf dem Rathausplatz in Thun statt.

Radio BeO gibt jede Woche bis Mitte August 2017 – jeweils am Mittwoch und am Samstag um 18:45 – 10 Los-Nummern mit dem entsprechenden Preis bekannt.

Die Preise müssen jeweils im Geschäft abgeholt werden

Diese 10 Los-Nummern sind übrigens jeweils nur eine Auswahl von wöchentlichen Gewinnerlos. Alle Gewinnerlos sind jeweils auf www.thunbola.ch ersichtlich.

Hörernummer fürs Mitmachen & Gewinnen:

033 888 88 88

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen

Radio BeO – vo hie für hie