Die Grindelwaldnerin Margrit Schläppi spricht als BeO-Gast über das Frauenstimmrecht

Margrit Schläppi ist in Grindelwald aufgewachsen und im Stedtli berühmt geworden. In den 40er Jahren begann sie sich für die Rechte der Frau einzusetzen, half mit, das Wahl- und Stimmrecht auf Gemeindeebene 1968 einzuführen und war auch 1971 an vorderster Front. Den Kampfgeist hat sie von ihrer Grossmutter und inspiriert wurde sie von ihren Lehrer-Seminar-Leiterinnen. Sie ist froh, dass es für die heutigen Frauen selbstverständlich ist politisch gleichberechtigt zu sein, hofft aber, dass sie nicht vergessen wie viel es gebraucht hat um so weit zu kommen. Weiter sagt sie, dass der Kampf noch nicht vorbei ist.

Mit Radio BeO spricht sie über Männer, Frauen, Angela Merkel und Donald Trump. Und übers Frauenstimmrecht.