Der Luzerner Musiker NOAN live im BeO-Soundcheck, Do 23.03. ab 20:15

NOAN – der Luzerner Musiker live bei Radio BeO

Der 28-jährige Luzerner Musiker NOAN benötigt die Kreativität wie die Luft zum Atmen und hat sich daher entschieden ganz auf die Karte Musik zu setzen. Passend zum ehrlichen Inhalt der Lieder singt NOAN konsequenterweise Mundart und veröffentlicht am 27. Januar 2017 die erste Single „Heb Di Fescht“. Das ganze Album hört auf den Namen „D'Maske Vom Phantom“ und enthält 11 intime, leidenschaftliche und eingängige Songs.

Noans Lieder sind ehrlich und direkt. Dem Sohn einer gebürtigen Ungarischen Musikerin und eines Schweizer Chorleiters wurde die Musik in die Wiege gelegt. Er erzählt in seinem ersten Album nach eigenen Angaben "Geschichten wie sie sind und waren."