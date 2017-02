Zurück zur Übersicht

Der Interlakner Nelson Ferreira in Thuner Diensten hat was zu sagen und tut dies – als BeO-Gast

Nelson Ferreira ist eine Berner Oberländer Fussballlegende – Er hat in seiner Karriere zwar keinen Titel gewonnen, wurde aber sowohl mit Thun als auch mit Luzern Zweiter in der Meisterschaft. Er spricht mit uns über seine Tore, seine Vorbilder, seine Mitspieler, seine Vereine. Er erzählt uns, was er nach der Karriere vorhat und was er vor der Karriere getan hat. Der Interlakner in Thuner Diensten hat was zu sagen und tut dies – als Beo Gast.

Erfahre mehr über unseren BeO-Gast Nelson Ferreira täglich:

Montag bis Freitag, 20. Februar – 24. Februar,

jeweils um 09:15/15:15 Live oder nachträglich als Podcast

Radio BeO – vo hie, für hie.