Death by Chocolate, die Bieler Band im BeO-Soundcheck – Do 30.03. ab 20:15

DEATH BY CHOCOLATE – die Schweizer Rockband aus Biel live bei Radio BeO

120 Konzerte im In- und Ausland und weiss der Teufel wie viele Kilometer – Death by Chocolate sind viel gereist in den letzten zwei Jahren. Und weit gekommen. In Nashville nahmen die fünf Bieler mit dem vierfachen Grammy-Gewinner, Produzenten und Engineer Vance Powell einen Song auf. Das war der Deal. Nicht aber, dass die gemeinsamen Wellenlänge so weit reicht, dass Powell von sich aus sagt: "Okay guys, let's do a record" Mit der Single "Two Paths" erscheint am 9. Dezember ein erster Vorgeschmack auf "Crooked for you" – nun hören wir uns zusammen den Rest an – im BeO-Soundcheck!