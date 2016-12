Das neue Album von Maël: “Feels like Christmas”, im BeO-Album der Woche! Hier reinhören und gewinnen…

Neues Album von Maël: "Feels like Christmas"

Mit ihrer warmen, sinnlichen Stimme begeistert und überzeugt die Zürcherin Maël Das Publikum.

Die talentierte Songwriterin hat eine Vorliebe für eher ruhige Lieder mit feinen (Zwischen)Tönen, sowie Themen und Geschichten mitten aus dem Leben.

Jetzt ist ihr neues, drittes Studioalbum "Feels like Christmas" auf dem Markt. Maël hat dieses mit «ihrer» langjährigen Schweizer Band aufgenommen – mit Cracks der CH-Musikszene wie Philippe Kuhn (gleichzeitig auch Produzent) an den Tasten, Marco Figini an den Gitarren, Plamen Bagoev am Bass und Tosho Yakkatokuo an den Drums. Das Ergebnis ist ein Ohrenschmaus erster Güte.

