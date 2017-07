Zurück zur Übersicht

Bönigen: zu viele Falschparker

Die Gemeinde stellt vermehrt fest, dass während den Sommermonaten, hauptsächlich an den Wochenenden, die Parkplatzsituation am See komplett überlastet ist. Es wird empfohlen für die Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Geldbussen sollen vorerst nicht Priorität haben, sagt Gemeindepräsident Herbert Seiler.

