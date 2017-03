Zurück zur Übersicht

Bönigen: Entscheid über Form der Schulsozialarbeit

Die Gemeindeversammlung Bönigen wird am 2. Juni über die Form der Schulsozialarbeit in Bönigen entscheiden. Der Gemeinderat strebt eine Zusammenarbeit mit den Nachbarsgemeinden Unterseen, Interlaken und Matten an.

