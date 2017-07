Zurück zur Übersicht

Blumenstein: Segelflieger legt an einem Tag 908 Kilometer zurück

Der Berner Segelflugpilot Roland Bieri hat am Donnerstag an Bord seines Fliegers 908,4 Kilometer zurückgelegt. Er profitierte von aussergewöhnlich guten Wetterbedingungen und flog von Blumenstein BE aus via Ofenpass im Bündnerland nach Briançon (F) und zurück.

(Mehr dazu im Samstag-Info ab 16:00)