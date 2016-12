Zurück zur Übersicht

Bist Du bereit für die Challenge? Miss Dich im BeO-Duell und gewinne Einkaufsgutscheine!

Das BeO-Duell zusammen mit den Thuner Innenstadt-Geschäften von Montag bis Freitag um 18:15 Uhr

Wenn ihr ein gutes Allgemeinwissen und starke Nerven habt: Macht mit beim BeO-Duell!

Montag bis Freitag könnt ihr euch im BeO-Duell messen. Jeweils zwei Hörerinnen oder Hörer sind mit am Start!

Gestartet wird mit einem 20.- Gutschein – wer die richtige Antwort weiss, darf so lange mitspielen wie er will – der Betrag kann also ins unendliche steigen, jedoch mit der Gefahr, dass der Spieler bei einer falschen Antwort alles verliert. Gewinnt euer Gegner, erbt er alles Geld, welches ihr bis zu diesem Zeitpunkt erpielt habt.

Montag bis Freitag

jeweils um 18:15 Uhr

Hörernummer fürs Mitmachen und Gewinnen:

033 888 88 88

Radio BeO – vo hie, für hie.