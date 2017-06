Zurück zur Übersicht

Bernisch-Kantonales Schwingfest Affolterin i.E. – Radio BeO ist live mit dabei! Gewinne hier ein MEET & GREET!

Das Bernisch-Kantonale Schwingfest 2017 findet am 9. Juli in Affoltern im Emmental statt.

Für Hochspannung werden mitunter die zwei aktiven Berner Schwingerkönige Matthias Sempach und Kilian Wenger sorgen.

Das Schwingfest bildet den Höhepunkt eines zehn Tage dauernden Festreigens.

Radio BeO berichtet mit Live-Einschaltungen ab 10:00 Uhr

Am Samstag, 8. Juli, sind Oesch’s die Dritten, Chuelee, Urwurzu und Die jungen Zillertaler für eine ausgelassene Stimmung zuständig.

Ihr könnt nicht nur mit dabei, sondern mitten drin sein!



Radio BeO verlost am Donnerstag 06. Juli 2017 um 18:45 Uhr DAS Highlight:

3 x 2 MEET & GREET's mit "Melanie Oesch" und "Chuelee" für am Samstag, 08. Juli 2017 am Bernisch-Kantonalen Schwingfeste in Affoltern im Emmental

mit anschliessendem Konzertbesuch von Oesch`s die Dritten, ChueLee und Die jungen Zillertaler.

Bewerbe Dich für dieses Highlight via treffen@radiobeo.ch – mit Vor- & Nachname, Adresse, Tel. und E-MAIL Adresse und mit ein bisschen Glück gewinnst Du – Viel Glück!