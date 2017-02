Zurück zur Übersicht

Berner Oberland: Regierungsrat ist gegen Aufhebung der Gebirgslandeplätze

Die Begründungen, die beiden Oberländer Gebirgslandeplätze Rosenegg – West und Gumm zu schliessen seien nicht überzeugend. Dies schreibt die berner Regierung in einem Brief an das Bundesverwaltungsgericht. Die Regierung stellt sich damit hinter die Gemeinden, welche beim Bundesverwaltungsgericht gegen die Schliessung der beiden Gebirgslandeplätze geklagt haben.

(Mehr dazu im Donnerstag-Info 12:00/12:30/13:00)