Berner Oberland: Freude über Olympia-Entscheid

Sowohl der zuständige Regierungsrat Christoph Ammann als auch der Thuner Stadtpräsident Raphael Lanz sind erfreut über den Entscheid von Swiss Olympic, die Kandidatur von "Sion2016" zu unterstützen. Sollten die olympischen Winterspiele tatsächlich in der Schweiz ausgetragen werden, hätte das auch Auswirkungen auf das Berner Oberland. In Thun ist ein olympisches Dorf angedacht, in Kandersteg wäre das Skispringen.

