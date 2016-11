Zurück zur Übersicht

Berner Oberland: Diensthunde in der Wildhut

Im ganzen Kanton Bern arbeiten 32 Diensthunde in der Wildhut. Sie helfen den Wildhütern verletzte oder tote Tiere zu finden. Pro Jahr führt die Wildhut rund 2000 sogenannte Nachsuchen durch. Damit die Diensthunde in der Wildhut arbeiten können brauchen sie eine mehrjährige Grundausbildung. Mehrmals im Jahr finden für die Diensthunde der Wildhut Ausbildungstage statt. Heute waren die Wildhüter mit ihren Hunden in Linden zu Gast.

