Zurück zur Übersicht

Berner Oberland: Ausstellung widmet sich dem Wolf

Eine neue Ausstellung im Alpinen Museum in Bern widmet sich dem Wolf. Sie versucht aufzuzeigen, wie wir Menschen mit dem Wolf umgehen und was der Wolf mit uns macht, weil er zunehmend in Siedlungsgebiet vorstösst.

(Mehr dazu im Sonntag-Info ab 16:00 Uhr)