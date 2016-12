Zurück zur Übersicht

Berner Oberland: Auch weiterhin kantonale Unterstützung für Weltcup Rennen

Die beiden FIS Ski Weltcuprennen in Wengen und Adelboden sollen auch in Zukunft in den Genuss von Kantonsgeldern kommen. Der Regierungsrat will mit der Revision des Tourismusentwicklungsgesetzes im Kanton Bern bedeutende internationale Veranstaltungen wie die beiden Weltcuprennen halten.

