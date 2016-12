Zurück zur Übersicht

Berner Oberland: Am Donnerstag startet Nez Rouge ihre 14. Aktion

Nez Rouge Berner Oberland rechnet bei ihrer 14. Aktion mit etwa 450 Fahrten bei diesen die freiwilligen Fahrer rund 900 Personen nachhause chauffieren werden. Dies im Zeitraum vom 8. Dezember bis am 1. Januar 2017. Bei der 14. Aktion von Nez Rouge Berner Oberland geht der Reinerlös der Freiwilligenbeiträge an die Heilpädagogischen Wohn – und Schulgruppen Nils Holgersson in Wattenwil, Seftigen und Uetendorf.

(Mehr dazu im Montag-Info 12:00/12:30/13:00)