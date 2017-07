Zurück zur Übersicht

BeO-Sondersendungen zu Ehren von Polo Hofer

Der Gründer des Schweizer Mundart-Rocks Polo Hofer ist vergangenen Samstag, 22. Juli 2017 Zuhause in Oberhofen gestorben.

"Tschou zäme, es isch schön gsy", heisst es in seiner selbst verfassten Todesanzeige. Es verabschidet sich einer von den grössten, vielleicht sogar der grösste Mundart-Musiker überhaupt.

Wir blicken zurück auf ein bewegtes Leben in den BeO-Sondersendungen:

Dienstag, 25.07. 14:00 – 15:00 Uhr

Sonntag, 30.07. 19:00 – 20:00 Uhr



Geboren 1945 in Interlaken als Urs Hofer wurde er zu einem der bekanntesten Schweizer Musiker aller Zeiten.

Mehr als fünfzig Jahre stand Polo National auf der Bühne und hat die Schweizer Musikszene mit seinem Schaffen geprägt.

In Interviews erzählte er von seinen schönsten Erlebnissen, lustigsten Anektoten, und seinem Leben.

Dazu spielen wir viel Musik von Polo Hofer.

Mit Polo Hofer verliert die Schweizer Musikszene nicht nur den Pionier des Mundart-Rocks, sondern auch einen begnadeten Unterhalter und Sprücheklopfer.

