BeO-Music Special mit Crosby, Stills, Nash & Young, SO 06.08. ab 22:00

Crosby, Stills, Nash & Young ist eine sogenannte Supergroup aus Musikern die schon vorher erfolgreich waren.

Mit zwei der 100 besten Gitarristen aller Zeiten, mit Einflüssen in viele Musikstile. Von Rock über Country und Blues bis in die frühe elektronische Musik, in die sich Neil Young vorwagte. David Crosby bei den Byrds, Stephen Stills mit Buffalo Springfield und Graham Nash mit den Hollies waren in den 60er Jahren Topshots.

Vor allem aber war der Folk das Steckenpferd der Band – eine Musikrichtung die mit "Mumford and Sons", "Passenger" oder "Of Monsters and Men" auch im neuen Jahrtausend weltweit wieder Anerkennung findet. Die Band und ihre einzelnen Mitglieder sind eine Stunde lang Thema auf Radio BeO.

Sonntag, 06. August ab 22:00-23:00

