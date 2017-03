BeO-Gast Susanne Schneider-Rittiner – Pfarrerin von Einigen

Die Pfarrerin von Einigen, Susanne Schneider-Rittiner erzählt euch die ganze Woche von ihrem Job. Wieso sie ihn mag, wie sie trotz sozialdemokratischem Vater dazu gekommen ist und wieso sie das Arbeiten mit Jugendlichen schätzt. Sie erklärt wieso der Mitgliederschwund nichts mit den Freikirchen zu tun hat und was sie sonst von diesen Bewegungen hält. Sie spricht Widersprüche im Glauben an und erklärt ihren Umgang damit. Nebenbei weiss sie auch über die Kirchen rund um Einigen Bescheid – über ihre hundertjährige Geschichte und die Anordnung der Kirchen. Sie spricht das Verhältnis zwischen Frau und Mann an und spricht auch über ihre Eigenen Erfahrungen mit dieser Diskrepanz bei Radio BeO als BeO-Gast.