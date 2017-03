Zurück zur Übersicht

BeO-Gast Markus Imboden – Der Interlakner Regisseur erklärt das Filmemachen

Der Interlakner Regisseur Markus Imboden ist trotz internationaler Erfolge immer noch ab und zu in Interlaken anzutreffen – die Familie hält ihn hier. Auch sein Erfolgsfilm "der Verdingbub" hat indirekt mit der Heimat zu tun. Mittlerweile ist Markus Imboden Dozent an der Hochschule der Künste Zürich und erklärt das Filmemachen. Das tut er im Verlauf der Woche auch bei uns – es sei sowohl ein Handwerk als auch eine Kunst.

Nur in Amerika, da sei es ein Geschäft. Über das Regie führen, die Beziehung zur Schweiz oder Donald Trump spricht er mit Radio BeO als BeO-Gast

Erfahre mehr über unseren BeO-Gast Markus Imboden täglich:

Montag bis Freitag, 06. März – 10. März,

jeweils um 09:15/15:15 Live oder nachträglich als Podcast

