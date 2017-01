Zurück zur Übersicht

BeO-Gast Erich von Däniken – Der Bestseller-Autor erzählt aus seinem Leben

Der Schweizer Bestseller-Autor ist für seine umstrittene Bücher zur Evolutionstheorie bekannt. Erich von Däniken stellt die These wonach ausserirdische Besucher vor langer Zeit die Menschenentwicklung stark beeinflusst hätten, diese These wird oft wiederlegt. Dennoch hat er über 60 Millionen Sachbücher verkauft. Wie ist das möglich?

Ausserdem ist von Däniken Mitgründer der Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und Seti (Search for Extraterrestrial Intelligence), die nach Beweisen für Spuren ehemaligen ausserirdische Lebens auf Erden sucht.

Als BeO-Gast erzählt er aus seinem Leben.

Erfahre mehr über unseren BeO-Gast Erich von Däniken täglich:

Montag bis Freitag, 16. Januar – 20. Januar,

jeweils um 09:15/15:15

Radio BeO – vo hie, für hie.