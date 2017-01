Zurück zur Übersicht

BeO-Gast Bernhard Russi – die Schweizer Skilegende erzählt aus seinem Leben

Schweizer Skilegende, Co-Kommentator, Pistenkonstrukteur, Werbeträger…

Der Andermatter Bernhard Russi gehört zu den bekanntesten Schweizer Persönlichkeiten. 1970 wird er überraschend Abfahrtsweltmeister in Gröden. So steht er von Heute auf Morgen in der Öffentlichkeit. Zwei Jahre später doppelte er nach mit Olympiagold. Ab sofort ist der gutaussehende Russi der Liebling der Nation.

Nebst Co-Kommentator formt er die Olympia-Abfahrt für 2018 in Süd-Korea.

Als BeO-Gast spricht er über die Veränderungen im Skisport, seinen Zunkunftsplänen und über vieles mehr!

Erfahre mehr über unseren BeO-Gast Bernhard Russi täglich:

Montag bis Freitag, 23. Januar – 27. Januar,

jeweils um 09:15/15:15

Radio BeO – vo hie, für hie.