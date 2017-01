Zurück zur Übersicht

Beatrice Simon – Das Interview mit der Regierungspräsidentin des Kantons Bern im BeO-Sunntig – Sonntag, 8. Januar ab 20:00

1960 wurde Beatrice Simon am 21. Dezember in Bern geboren, dort hat sie auch einen Grossteil ihrer Jugend verbracht. Viele Leute glauben ihr oft nicht, dass sie eigentlich ein richtiges "Stadtkind" ist. Im Jahre 2010 folgte dann ein weiterer Schritt in ihrer politischen Laufbahn. Am 28. März wurde sie in den Regierungsrat des Kantons Bern gewählt.

Die Regierungspräsidentin des Kantons Bern erzählt im BeO-Sunntig über ihre tägliche Arbeit, ihre politischen Aktivitäten, die intensive Arbeit als Finanzdirektorin des Kantons Bern und wie sie den Kontakt zu der Bevölkerung pflegt.

Beatrice Simon im Interview am Sonntag, 8. Januar ab 20:00 auf Radio BeO.